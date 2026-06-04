Мировая экономика замедлит ход

Мировая экономика в 2026 году вырастет на 2,8% после 3,4% в 2025-м, следует из обновленного базового прогноза ОЭСР. Оценка несколько ухудшена на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с поставками энергоносителей через Ормузский пролив. При затяжном конфликте рост мирового ВВП снизится до 2,1% в этом году, а часть стран, вероятно, столкнется с рецессией, ожидают аналитики организации. Хотя для крупнейших экономик заметного пересмотра прогнозов в июньском обзоре нет, они считают, что высокие цены на энергию уже усиливают инфляционное давление, сдерживают потребительский спрос и ухудшают ожидания бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

ОЭСР ожидает, что рост мировой экономики в текущем году замедлится до 2,8% с 3,4% в 2025-м, а в 2027 году ускорится до 3,1%. Такой базовый прогноз содержится в июньском обзоре организации. Весной ОЭСР ожидала увеличение ВВП на 2,9% в 2026 году и на 3% в 2027-м. Глобальная торговля вырастет на 3,1% в текущем году и 2,9% в следующем после роста на 5% в 2025 году.

Главным фактором неопределенности предсказуемо назван конфликт на Ближнем Востоке. По оценкам ОЭСР, в начале года мировой экономический рост поддерживали инвестиции в искусственный интеллект, более мягкая монетарная политика в развитых странах и снижение торговой напряженности. Однако перебои с поставками через Ормузский пролив и повреждение энергетической инфраструктуры привели к усилению инфляционного давления, а также ухудшению ожиданий бизнеса и потребителей.

Быстрого разворота динамики не стоит ждать даже в случае мирного урегулирования: восстановление инфраструктуры, а также бесперебойных отгрузок энергоносителей и другой продукции займет месяцы.

Если же переговоры затянутся до 2027 года, рост мирового ВВП замедлится еще заметнее: до 2,1% в 2026 году и до 1,8% в 2027-м. Часть стран могут столкнуться с рецессией.

Рост ВВП США, по прогнозам ОЭСР, составит 2% в 2026 году и 1,8% в 2027 году после 2,1% в 2025-м. Ожидания в целом не изменились с марта, незначительно скорректирована лишь оценка на 2027 год. Экономику продолжат поддерживать инвестиции, прежде всего связанные с развитием ИИ. Однако последствия энергетического шока и высокая неопределенность из-за конфликта на Ближнем Востоке в целом будут сдерживать спрос домохозяйств: рост потребительских расходов замедлится до 1,8% в 2026–2027 годах с 2,6% в 2025-м. Главная проблема — инфляция. ОЭСР ожидает, что дефлятор потребительских расходов (PCE), на который при принятии решений ориентируется ФРС, вырастет до 3,7% в 2026 году (2,6% в 2025-м), но в 2027 году снизится до 2,1%. Базовый показатель в текущем году также временно увеличится — до 3,3% (против 2,8% в 2025 году) — и замедлится до 2,4% в 2027 году.

Дополнительным источником инфляционного давления и неопределенности может стать торговая политика Вашингтона.

Власти США предлагают ввести дополнительные пошлины на продукцию, поставляемую из 60 стран. Речь идет о государствах, которые, по мнению Вашингтона, уделяют недостаточное внимание борьбе с использованием принудительного труда. Для тех, кто не ввел запрет на ввоз таких товаров (например, КНР, Великобритания и Индия) предусмотрен тариф в 12,5%, а для стран, не справляющихся с исполнением уже принятых обязательств (в частности, ЕС, Канада и Мексика) — 10%.

По оценкам ОЭСР, европейская экономика вырастет на 0,8% в 2026 году после роста на 1,4% в 2025-м, а в следующем — на 1,2%. Эти прогнозы совпадают с мартовскими. Основные источники давления на горизонте года — высокие цены на энергоносители, ухудшение деловых настроений и слабый внешний спрос. Поддержать рост ВВП может устойчивый рынок труда.

Китай сохранит более высокие темпы роста, но и они будут постепенно замедляться — ВВП увеличится на 4,5% в текущем году и на 4,3% в 2027 году после роста на 5% в 2025-м. По сравнению с мартовским прогнозом оценка на 2026 год немного улучшена (тогда — 4,4%), а на 2027 год осталась прежней. Внутренний спрос будет сохранять слабость, полагают аналитики: потребительские расходы увеличатся на 2,9% в 2026 году после 3% годом ранее. Потребление поддержат государственные меры по стимулированию спроса, в том числе программы trade-in. Однако высокая склонность домохозяйств к сбережениям продолжит ограничивать восстановление спроса, считают в ОЭСР.

Кристина Боровикова