Самарская область входит в топ-10 рейтинга регионов РФ по догазификации

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов обсудили планы по развитию газоснабжения региона на 2026–2030 годы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Стороны уделили внимание реализации программы социальной догазификации и укреплению партнерства для обеспечения стабильных поставок газа потребителям. «Компания «Газпром межрегионгаз» — давний и надежный партнер нашего региона. Мы стремимся укреплять взаимодействие в целях обеспечения бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей, повышения эффективности систем газораспределения»,— отметил глава региона.

В период 2021–2025 годов уже построены газопровод-отвод и ГРС «Лопатино», проложены сети к десяти населенным пунктам, а также повышена надежность снабжения в Ставропольском районе. В планах на следующие пять лет — строительство инфраструктуры для подключения новых потребителей в Сергиевском и Сызранском районах.

По программе догазификации принято 28 тыс. заявок от жителей: заключено 26,6 тыс. договоров, из которых исполнено 23,5 тыс., что позволило подключить к сетям 16,8 тыс. домовладений. Благодаря этим показателям регион вошел в десятку лидеров по темпам догазификации.

По итогам встречи подписан протокол с решениями по всем обсужденным вопросам развития газовой инфраструктуры Самарской области.

Андрей Сазонов