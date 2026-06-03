Бизнес-переводам добавят скорости

Национальная система платежных карт собирается ускорить В2В-переводы через СБП. В августе планируется запустить пилотный проект нового сервиса, поучаствовать в котором готовы семь банков. Его суть будет заключаться в том, что отправитель денег может не ждать получения счета или платежной ссылки, а сам найдет продавца по простому идентификатору. Эксперты отмечают, что это упростит клиентский путь, однако востребованность сервиса будет сдерживать низкий лимит для одного перевода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК; оператор системы быстрых переводов) Дмитрий Дубынин в эфире ИС «Вести» на полях ПМЭФ заявил, что в августе планируется начать пилотный проект сервиса по ускорению переводов между юрлицами B2B-Push. Трансакция будет проходить через СБП. По мнению топ-менеджера, этот сервис «позволяет найти по простым реквизитам компанию-получателя, сформировать ссылку и провести оплату», что сократит «время на платежи и на поступление денег». По его словам, в настоящее время семь банков уже заявились на участие в этом пилоте.

Сервис В2В-переводов через СБП относительно молод — в массовую эксплуатацию он был запущен 1 апреля 2024 года. По данным НСПК, в 2025 году совокупный объем операций по нему составил около 120 млрд руб. при примерно 1 млн трансакций. При этом, согласно данным ЦБ, только в четвертом квартале 2025 года объем Р2Р-переводов (между физлицами) составил 25,9 трлн руб. (3,4 млрд трансакций), платежи через СБП — 2,5 трлн руб. (1,4 млрд трансакций).

Главное отличие этих переводов от обычных межбанковских заключается в том, что не требуется указывать полные платежные реквизиты получателя. К тому же обработка традиционных переводов может занять несколько рабочих дней, а использование СБП позволяет отправлять средства мгновенно. Вместе с тем для таких переводов существует единоразовый лимит в размере 1 млн руб., хотя нет ограничений на количество ежедневных переводов. Банки устанавливают тарифы на такие переводы самостоятельно.

Эксперты отмечают, что ускорить мгновенные В2В-переводы вряд ли удастся, но можно улучшить клиентский путь. «Сейчас нужен QR-код или ссылка от контрагента, а B2B-пуш позволит самому найти компанию по ИНН и отправить платеж в пару кликов — это упрощение, а не ускорение трансакции»,— поясняет председатель комиссии по финансовой безопасности совета ТПП России Тимур Аитов. При выборе идентификатора, который поможет осуществить такое упрощение, по его мнению, наиболее вероятны два варианта: ИНН компании (уже используется в некоторых сервисах) или Merchant ID (уникальный идентификатор торговца). «Последний ближе к модели номера телефона, так как присваивается при входе в систему»,— отмечает Тимур Аитов. По его мнению, в первую очередь сервис будет востребован в туризме, логистике, транспорте, рознице и МСБ, где критична скорость расчетов.

120 миллиардов рублей составил объем B2B-переводов через СБП в 2025 году.

Вместе с тем МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков отмечает, что основным сдерживающим фактором в развитии В2В-переводов является лимит на объем разовой трансакции. Согласно данным Банка России, за 2025 год некредитные организации осуществили через платежную систему 481 млн переводов на сумму 579 трлн руб., то есть в среднем один перевод составлял 1,2 млн руб. При этом стоит учитывать, что платежи даже не у самых крупных компаний могут достигать десятков миллионов рублей. По словам господина Войлукова, участники рынка уже обсуждают вопрос об увеличении лимита перевода.

Кроме того, при внедрении нового сервиса растут риски фрода, и основная уязвимость — это человеческий фактор. «Отсутствие привычных реквизитов снижает барьер для ошибочных или мошеннических переводов, инициированных благодаря социальной инженерии»,— считает господин Аитов. Это потребует усиления защитных мероприятий от участников рынка. К ним можно отнести внедрение гибких лимитов под профиль компании, расширение обмена ИНН для проверки контрагентов, совершенствование антифрод-систем на стороне банка-отправителя, отмечает эксперт.

Максим Буйлов