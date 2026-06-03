Бизнес-переводам добавят скорости
НСПК упростит платежные трансакции между юрлицами
Национальная система платежных карт собирается ускорить В2В-переводы через СБП. В августе планируется запустить пилотный проект нового сервиса, поучаствовать в котором готовы семь банков. Его суть будет заключаться в том, что отправитель денег может не ждать получения счета или платежной ссылки, а сам найдет продавца по простому идентификатору. Эксперты отмечают, что это упростит клиентский путь, однако востребованность сервиса будет сдерживать низкий лимит для одного перевода.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК; оператор системы быстрых переводов) Дмитрий Дубынин в эфире ИС «Вести» на полях ПМЭФ заявил, что в августе планируется начать пилотный проект сервиса по ускорению переводов между юрлицами B2B-Push. Трансакция будет проходить через СБП. По мнению топ-менеджера, этот сервис «позволяет найти по простым реквизитам компанию-получателя, сформировать ссылку и провести оплату», что сократит «время на платежи и на поступление денег». По его словам, в настоящее время семь банков уже заявились на участие в этом пилоте.
Сервис В2В-переводов через СБП относительно молод — в массовую эксплуатацию он был запущен 1 апреля 2024 года. По данным НСПК, в 2025 году совокупный объем операций по нему составил около 120 млрд руб. при примерно 1 млн трансакций. При этом, согласно данным ЦБ, только в четвертом квартале 2025 года объем Р2Р-переводов (между физлицами) составил 25,9 трлн руб. (3,4 млрд трансакций), платежи через СБП — 2,5 трлн руб. (1,4 млрд трансакций).
Главное отличие этих переводов от обычных межбанковских заключается в том, что не требуется указывать полные платежные реквизиты получателя. К тому же обработка традиционных переводов может занять несколько рабочих дней, а использование СБП позволяет отправлять средства мгновенно. Вместе с тем для таких переводов существует единоразовый лимит в размере 1 млн руб., хотя нет ограничений на количество ежедневных переводов. Банки устанавливают тарифы на такие переводы самостоятельно.
Эксперты отмечают, что ускорить мгновенные В2В-переводы вряд ли удастся, но можно улучшить клиентский путь. «Сейчас нужен QR-код или ссылка от контрагента, а B2B-пуш позволит самому найти компанию по ИНН и отправить платеж в пару кликов — это упрощение, а не ускорение трансакции»,— поясняет председатель комиссии по финансовой безопасности совета ТПП России Тимур Аитов. При выборе идентификатора, который поможет осуществить такое упрощение, по его мнению, наиболее вероятны два варианта: ИНН компании (уже используется в некоторых сервисах) или Merchant ID (уникальный идентификатор торговца). «Последний ближе к модели номера телефона, так как присваивается при входе в систему»,— отмечает Тимур Аитов. По его мнению, в первую очередь сервис будет востребован в туризме, логистике, транспорте, рознице и МСБ, где критична скорость расчетов.
120 миллиардов рублей
составил объем B2B-переводов через СБП в 2025 году.
Вместе с тем МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков отмечает, что основным сдерживающим фактором в развитии В2В-переводов является лимит на объем разовой трансакции. Согласно данным Банка России, за 2025 год некредитные организации осуществили через платежную систему 481 млн переводов на сумму 579 трлн руб., то есть в среднем один перевод составлял 1,2 млн руб. При этом стоит учитывать, что платежи даже не у самых крупных компаний могут достигать десятков миллионов рублей. По словам господина Войлукова, участники рынка уже обсуждают вопрос об увеличении лимита перевода.
Кроме того, при внедрении нового сервиса растут риски фрода, и основная уязвимость — это человеческий фактор. «Отсутствие привычных реквизитов снижает барьер для ошибочных или мошеннических переводов, инициированных благодаря социальной инженерии»,— считает господин Аитов. Это потребует усиления защитных мероприятий от участников рынка. К ним можно отнести внедрение гибких лимитов под профиль компании, расширение обмена ИНН для проверки контрагентов, совершенствование антифрод-систем на стороне банка-отправителя, отмечает эксперт.