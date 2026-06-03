Власти Самарской области и ООО «Арсенал Атлета» будут развивать биотехнологический комплекс

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор ООО «Арсенал Атлета» Юрий Кузнецов подписали соглашение о создании биотехнологического комплекса для производства инновационных продуктов здоровья. Инвестиции в проект составят 1,2 млрд руб.

Реализация проекта запланирована до 2028 года на территории Волжского района. Предприятие объединит производственные мощности и научно-исследовательские разработки для выпуска продукции, направленной на профилактику заболеваний и активное долголетие.

«Арсенал Атлета» — это компания, которая обеспечивает биотехнологический суверенитет нашей страны. Мы гордимся, что компания за годы своей работы показывает очень высокий класс инновационной продукции в сфере здоровья и активного долголетия. Подписываем сегодня соглашение — это не только инвестиции, в первую очередь это новые рабочие места. Уверен, что проект состоится, как мы его запланировали, в те сроки, которые указаны в соглашении. Всю необходимую поддержку окажем», — отметил Вячеслав Федорищев.

ООО «Арсенал Атлета» работает в Самарской области с 2013 года и выпускает биологически активные добавки, витаминно-минеральные комплексы, спортивное, функциональное и специализированное питание.

Андрей Сазонов