«Татнефти» потребуются заемные средства для выплаты дивидендов

ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина потребуется привлечение заемных средств для выплаты дивидендов за IV квартал прошлого года на сумму 27,01 млрд руб. Дефицит денежных средств не позволяет исполнить обязательства без привлечения заемного финансирования, сообщает Interfax.

Совет директоров ранее рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 11,61 руб. на акцию.

При этом совет директоров подтвердил актуальность выплаты 50% чистой прибыли по МСФО, сославшись на результаты деятельности за 2025 год и необходимость сохранения финансовой устойчивости при реализации инвестиционных проектов.

Анна Кайдалова