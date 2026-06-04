«Сами понимаете: есть процедуры»

Вчера в концертном зале Уфимской детской филармонии прошли публичные слушания отчета об исполнении городского бюджета за 2025 год. Выступления жителей города за редкими исключениями не касались финансовых показателей муниципалитета, а в основном посвящались наболевшим вопросам. Благодарности городской и районным администрациям перемешивались с критикой властей города по вопросам эффективности расходования средств бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экономист Рустем Шайахметов был одним из немногих критиков мэрии Уфы

Фото: Идэль Гумеров Экономист Рустем Шайахметов был одним из немногих критиков мэрии Уфы

Фото: Идэль Гумеров

507 жителей Уфы вчера заслушали отчет начальника финансового управления мэрии Ильдара Имамова об исполнении городского бюджета за 2025 год. Со сцены Уфимской детской филармонии чиновник доложил: налоговые и неналоговые поступления достигли 26,7 млрд руб., увеличившись за год на 12,6%. Таким образом, на собственные доходы пришлось больше половины муниципального бюджета.

Главным источником пополнения казны стали сборы с заработков уфимцев: НДФЛ принес более 11 млрд руб., а еще 8 млрд руб. — налог на совокупный доход. В условиях сокращения более чем на четверть (до 19,7 млрд руб.) безвозмездных поступлений из республиканского бюджета, муниципалитет взялся за взыскание долгов с налогоплательщиков. С 1 января 2025-го по 1 января 2026 года налоговая задолженность уменьшилась на 327,5 млн руб., до 2,9 млрд руб.

Совокупные доходы бюджета Уфы в 2025 году уменьшились на 7,7%, до 46,7 млрд руб. Объем расходов сократился на 6,1%, до 46,1 млрд руб. Таким образом, профицит бюджета превысил 500 млн руб.

Несмотря на общее сокращение ассигнований, господин Имамов дрожащим голосом подчеркнул: «Социальные обязательства, которые были взяты в работу, мы выполнили».

Например, рассказала первая неравнодушная к судьбе бюджета рядовая уфимка Наталья Мельникова, в детском лагере «Луч» кронировали деревья, установили палаточный лагерь на берегу озера, поменяли забор, повесили камеры видеонаблюдения.

Директор объединения детских, подростковых и молодежных клубов «Йэшлек» Маргарита Аюпова призналась: многие такие учреждения находятся в неудовлетворительном состоянии. Но благодаря потраченным 19 млн руб. в прошлом году капитально отремонтированы пять подростковых и молодежных клубов.

Следующий спикер — представитель отдаленного микрорайона Шакша-Северная Александр Губарьков — тоже начал с благодарности. По его словам, власти сдержали слово, обратив внимание на строительство тротуара к дошкольному учреждению «Виктория». Но вот тротуара в коллективном саду №40 так и не появилось, посетовал выступающий, как и парковки возле той же «Виктории».

Не оказалось в Шакше-Северной, со слов выступающего, и качественного общественного транспорта, и детских игровых зон, и видеонаблюдения на остановке, и уличного освещения. «Небезопасно ходить, просто-напросто страшно»,— напугал Александр Губарьков. «Сами понимаете: есть процедуры»,— парировал председатель президиума слушаний, депутат горсовета Айдар Зубаиров.

Но нашлись в зале и более признательные уфимцы. Алина Гайсина — одна из них — поделилась радостью: в 2025 году в поселке Цветы Башкирии был построен корпус детского сада №52. Представитель дома Интернациональная, 193 Артем Тагриев отдал должное чиновникам за своевременную реакцию на провал грунта, из-за которого под землю, как и девять лет назад, ушла Lada Kalina.

Хедлайнером мероприятия, как и не раз ранее, стал экономист Рустем Шайахметов. Его выступление продлилось десять минут при заложенных регламентом трех.

«Из отчета не видно, какие приоритетные задачи решены в 2025 году. Например, как изменились зарплаты учителей и воспитателей в детских садах? Нам нужно, как освоены средства или какие задачи решены?» — обратил внимание господин Шаяхметов, сопровождавший выступление слайдами. На них, например, констатировалось, что динамика собственных доходов бюджета Уфы отстает от показателей столиц соседних субъектов: в Челябинске налоговые и неналоговые поступления за год выросли на 13,8%, в Казани — на 14,2%, в Самаре — на 17,4%.

Также экономист напомнил о затянувшихся реконструкциях улиц Рабкоров и Пугачева. По мнению спикера, за этим стоит неэффективное расходование средств на дорожное строительство.

Подытоживая, Рустем Шаяхметов предложил признать неэффективным расходование бюджета на транспорт и дорожное хозяйство и усилить «коррупциогенный контроль» за исполнением бюджета.

Модератор Айдар Зубаиров после такого выступления, в котором, с его слов, было «много эмоций», попросил начальника финансового управления прокомментировать «те вещи, которые относятся к бюджету города». Господин Имамов пообещал дать письменные ответы на все вопросы и отметил, что бюджет и сопутствующие документы принимаются с участием граждан. Во второй половине июня, по словам Ильдара Имамова, начнется работа над бюджетом на 2027 – 2029 годы.

Идэль Гумеров