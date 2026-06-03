Крепкий рубль выманил туристов из Сочи

Турция и более дешевые туры в Краснодарский край забрали туристов у Сочи. Ассоциация туроператоров оценивает падение спроса в диапазоне 10-15%. На лето пока продано менее трети номеров. Причиной называют не только холодную погоду, но и крепкий рубль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

При текущем курсе оказываются выгоднее путевки за рубеж. В иных случаях туристы даже готовы ехать в Анапу, где в этом сезоне частично открыли пляжи. Местные отели на этом фоне уже начали предлагать гостям акции: от бесплатного размещения детей до снижения цен на услуги в целом. Но пока они скорее заняли выжидательную позицию, считает вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин:

«Это началось, конечно же, не в мае, в июне. Зимний сезон тоже прошел хуже, чем в 2025-м. Лето в какой-то мере наследует проблемы начала 2026 года. Мы оцениваем падение спроса на 10-15% год к году. Есть гипотеза, связанная с тем, что в условиях текущей экономии Сочи воспринимается нашими туристами как достаточно дорогой курорт, и город оказался на невыгодной ценовой позиции. Туристы знают, что есть места подешевле, например, Анапа. Кроме того, падение спроса связано с нестабильной работой аэропорта Сочи.

Также часть туристов отказывается ехать из-за сообщений о загрязнениях, но вода в Сочи чистая, и купаться возможно.

Мы видим аномально холодное начало лета. На этом фоне отели предлагают скидки, акции, но пока это на ситуацию, скажем так, не очень сильно влияет. Дисконты составляют 5-10%, а туристы ждут скидок в 25-30%. Отели гибко реагируют на изменение спроса и могут менять цены чуть ли не каждый день. Но пока, видимо, они заняли отчасти выжидательную позицию. Если сейчас дать скидки при холодном море, все равно люди не поедут».

В 2025 году Сочи посетили 8 млн туристов. Власти города были намерены увеличить число гостей до 10 млн к 2030 году. На этом фоне запускается много новых объектов, но пока что это лишь размывает спрос, отмечает директор компании «Прованс», управляющей апарт-комплексами в Сочи и Красной Поляне, Сергей Тыщенко:

«В мае просадка по спросу составила примерно 20-30%, что приводит в том числе и к снижению цен. В июне может быть чуть лучше, но снижение на 15–20% мы уже видим. Думаю, причиной стало и то, что погода стояла, честно говоря, не самая приятная. Но сейчас светит солнце, и я вижу, что гости уже появляются на море и выходят к бассейну.

Есть еще моменты, связанные с курсом рубля, который сейчас выгоден для зарубежных поездок.

То есть россияне скорее выбирают Турцию и Египет. Активно развиваются наши внутренние регионы. Гости из Москвы и Санкт-Петербурга могут отдавать предпочтение курортам, которые сейчас создаются в их областях, — так называемым турам выходного дня. Плюс в Сочи открывается много новых проектов, это также расширяет предложение. Цена будет падать, а загрузка в среднем размываться».

В 2026 году в Сочи планируют ввести еще около 2 тыс. номеров, писал “Ъ”. Кроме новых объектов, после многолетнего перерыва возобновил работу оздоровительный комплекс «Дагомыс» на 1 тыс. номеров.

Александра Абанькова