Мэрия потребовала снести недвижимость переработчика картофеля на въезде в Воронеж
Арбитражный суд Воронежской области принял к производству иск администрации города к ООО «Производственный комплекс "Мивок"» (входит в структуру вьетнамской АО «Сэлтикс»). Власти хотят снести самовольно возведенный объект капитального строительства на проспекте Патриотов, 63Ж. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Суд уже удовлетворил ходатайство мэрии об аресте объекта. Как следует из картотеки арбитражных дел, иск поступил в суд 19 мая. Истец требует от ответчика снести строение в течение месяца с момента вынесения решения по делу. В случае неисполнения решения — взыскание 30 тыс. руб. неустойки ежедневно до дня фактического исполнения. Мэрия Воронежа хочет избавиться от здания за свой счет с последующим взысканием расходов с ответчика.
Третьими лицами по делу привлечены региональные министерство имущественных и земельных отношений и инспекция государственного строительного надзора. Предварительное и судебное заседания назначены на 8 июня.
Согласно Rusprofile, ООО «Производственный комплекс "Мивок"» зарегистрировано в Воронеже в 2013 году. Основной вид деятельности — переработка и консервирование картофеля. С января 2025 года генеральным директором назначен Алексей Анашко. Контролируется ООО «Сэлтикс Сиберия» (принадлежит вьетнамской АО «Сэлтикс»). В 2025 году выручка составила 886,2 млн руб., увеличившись на 48,7% по сравнению с 2024 годом (596 млн руб.). Чистая прибыль выросла с убытка в 5 млн руб. в 2024 году — до 44 млн руб. в 2025 году.
ООО «Сэлтикс Сиберия», принадлежашее АО «Сэлтикс» (Вьетнам), зарегистрировано в Новосибирске в 2023 году. В регионе она строит завод по производству лапши быстрого приготовления. итогам 2025 года выручка составила 2 млрд руб., прибыль — 203 млн руб.