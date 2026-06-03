Мэрия потребовала снести недвижимость переработчика картофеля на въезде в Воронеж

Арбитражный суд Воронежской области принял к производству иск администрации города к ООО «Производственный комплекс "Мивок"» (входит в структуру вьетнамской АО «Сэлтикс»). Власти хотят снести самовольно возведенный объект капитального строительства на проспекте Патриотов, 63Ж. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд уже удовлетворил ходатайство мэрии об аресте объекта. Как следует из картотеки арбитражных дел, иск поступил в суд 19 мая. Истец требует от ответчика снести строение в течение месяца с момента вынесения решения по делу. В случае неисполнения решения — взыскание 30 тыс. руб. неустойки ежедневно до дня фактического исполнения. Мэрия Воронежа хочет избавиться от здания за свой счет с последующим взысканием расходов с ответчика.

Третьими лицами по делу привлечены региональные министерство имущественных и земельных отношений и инспекция государственного строительного надзора. Предварительное и судебное заседания назначены на 8 июня.

Согласно Rusprofile, ООО «Производственный комплекс "Мивок"» зарегистрировано в Воронеже в 2013 году. Основной вид деятельности — переработка и консервирование картофеля. С января 2025 года генеральным директором назначен Алексей Анашко. Контролируется ООО «Сэлтикс Сиберия» (принадлежит вьетнамской АО «Сэлтикс»). В 2025 году выручка составила 886,2 млн руб., увеличившись на 48,7% по сравнению с 2024 годом (596 млн руб.). Чистая прибыль выросла с убытка в 5 млн руб. в 2024 году — до 44 млн руб. в 2025 году. ООО «Сэлтикс Сиберия», принадлежашее АО «Сэлтикс» (Вьетнам), зарегистрировано в Новосибирске в 2023 году. В регионе она строит завод по производству лапши быстрого приготовления. итогам 2025 года выручка составила 2 млрд руб., прибыль — 203 млн руб.

Анна Швечикова