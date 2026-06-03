«ВТБ Медицина» и Самарская область будут развивать медицинский туризм в регионе

В среду, 3 июня 2026 года, на полях ПМЭФ-2026 представители АО «ВТБ Медицина» и Правительства Самарской области подписали соглашение о развитии медицинского туризма в регионе.

Документ заключили генеральный директор АО «ВТБ Медицина» Сергей Нечаев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Соглашение расширяет сотрудничество, начатое при участии Минздрава региона, и предусматривает экспорт медицинских услуг, организацию санаторно-курортного лечения для иностранцев, а также программы активного долголетия с экскурсионными маршрутами.

АО «ВТБ Медицина» станет интегратором экспорта медслуг: компания организует логистику, лечение и оплату для иностранных пациентов. Вместе с Правительством Самарской области стороны займутся продвижением региона как туристического направления, привлечением гостей и созданием комфортной среды.

Евгений Чернов