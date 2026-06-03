Блокада иранских портов продлится до сентября. Такой сценарий развития событий допустил Дональд Трамп в интервью New York Post. Президент США не пояснил, что случится после наступления указанного срока, в случае если договориться о мире не получится. В Белом доме лишь надеются, что сделку удастся заключить намного раньше. При этом сообщается, что в наземной операции против Исламской Республики нет необходимости. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что сейчас для Трампа главное — футбол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Ситуация в Персидском заливе, можно сказать, по-своему стабилизировалась. Участники конфликта каждый день говорят о переговорах на фоне обстрелов друг друга. При этом и Вашингтон, и Тегеран утверждают — это не война. Красную черту никто переступать не собирается, перемирие по-прежнему действует. Одновременно и те, и другие обвиняют друг друга в его нарушении и соответственно на это отвечают.

В качестве примера: американцы остановили танкер, который пытался нарушить блокаду, а также снесли радар на одном из стратегических островов. Иранцы, в свою очередь, обстреляли Кувейт, в итоге серьезно поврежден аэропорт, есть жертвы.

Дональд Трамп, как всегда, делает много разных заявлений, во многом противоречивых. Тем не менее, возможно, именно сейчас неожиданно появилась конкретика. По словам президента США, морская блокада Ирана может продлиться до сентября. Он надеется, что договориться удастся раньше. Осень указывается в качестве некоего ориентира. В наземной военной операции, по словам американского лидера, нет необходимости.

Таким образом вырисовывается определенный сценарий на ближайшую перспективу: Трамп проводит чемпионат мира по футболу, на Ближнем Востоке периодически случаются перестрелки, но они не выходят за рамки, явного обострения не происходит.

За это время блокада должна, по идее, дать результат. Например, экономика Ирана еще больше просядет. Считается, что Исламская Республика несет большие убытки от происходящего, и данный факт должен повлиять на иранское руководство, сделать его более сговорчивым. Возможно также, что в стране вновь вспыхнут протесты. Кроме того, за эти месяцы США могут более тщательно подготовить военную операцию, если мирный план не сработает.

Таким образом к ноябрьским выборам в Конгресс должна наступить ясность. Белый дом дает понять, что никуда не торопится и тем самым выбивает из рук противника его главный козырь — затягивание времени. Тегеран это делает, в частности, надеясь и на общественное мнение в Соединенных Штатах, особенно среди демократов, которые вполне могут вернуться к власти с помощью антивоенных лозунгов.

При этом совершенно необязательно, что именно так и случится, как говорит 47-й президент США. Учитывая его характер и выбранную им тактику, события могут развиваться с точностью до наоборот. Пылающие аэропорты и другие важные объекты в соседних странах не каждый может выдержать. Но в целом воевать Трамп не хочет. Похоже, что и Иран тоже. Однако, как это часто случается, события могут происходить вопреки желанию их участников. Этому нас учит история.

Дмитрий Дризе