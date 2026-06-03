На гербе Оренбургской области появятся ленты ордена Ленина

В Оренбургской области изменят изображение герба. Нововведение обсудили на комитете Законодательного собрания (ЗС) по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов госвласти.

Изменения коснутся лишь боковых частей эмблемы, на которых изображены синяя лента и дубовые листья. Планируется, что вместо них появятся красные ленты ордена Ленина, которые напоминают о наградах региона в годы СССР.

После смены дизайна герб региона попадет в Государственный геральдический регистр РФ. До этого момента область не может позиционировать себя на федеральном уровне, заявил председатель комитета и вице-спикер ЗС Александр Куниловский. Депутат добавил, что до 1 января 2032 года продлится переходный период, во время которого будет разрешено использовать старое изображение эмблемы. Все изменения и порядок использования впоследствии внесут в закон «О Гербе Оренбургской области».

Текущий вид герба утвердили 23 декабря 1996 года. Сейчас он представляет собой щит с императорской короной, по бокам – Андреевская лента и золотые дубовые листья. Однако такое изображение не прошло экспертизу Геральдического совета при Президенте РФ. В 2012 году в Оренбуржье представили проект с правками, где впервые упомянули про ленты ордена Ленина. Новую эмблему Законодательное собрание не приняло.

В 2019 году и.о. вице-губернатора Олег Димов показал новый герб общественности. Его планировали официально представить к 85-летию со дня основания Оренбургской области в трех вариациях: парадной, полупарадной и рабочей. Однако этого так и не случилось.

Яна Вежлева