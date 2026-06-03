Ретроэлектричка времен СССР начала курсировать в Нижегородской области

Горьковская железная дорога и АО «ВВППК» запустили в Нижегородской области восстановленную тематическую ретроэлектричку ЭР9Э №618 «Красная птица». По данным ГЖД, она будет курсировать на маршруте Нижний Новгород – Семенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Презентация ретроэлектрички в стиле СССР в Нижнем Новгороде на Московском вокзале. Электропоезд ЭР-9Е «Красная птица» у перрона. Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Аниматор в костюме факира из мультфильма «Ну, погоди!» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Буфетчица «Красной птицы» готовится к наплыву пассажиров Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Пассажиры ретроэлектрички у стойки с соками. Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Ретровагон «Высоцкий» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Следующая фотография 1 / 5 Презентация ретроэлектрички в стиле СССР в Нижнем Новгороде на Московском вокзале. Электропоезд ЭР-9Е «Красная птица» у перрона. Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Аниматор в костюме факира из мультфильма «Ну, погоди!» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Буфетчица «Красной птицы» готовится к наплыву пассажиров Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Пассажиры ретроэлектрички у стойки с соками. Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Ретровагон «Высоцкий» Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В состав электропоезда вошли четыре вагона — «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». Они оформлены при поддержке «Мосфильма», «Союзмультфильма» и Государственного музея Владимира Высоцкого.

Вагоны декорированы предметами советской эпохи. Работы по восстановлению и стилизации состава осуществлялись в два этапа и заняли около полугода.\

Планируется, что ретроэлектропоезд будет курсировать по популярным туристическим маршрутам и использоваться для перевозки организованных групп к местам проведения тематических мероприятий.