Ретроэлектричка времен СССР начала курсировать в Нижегородской области
Горьковская железная дорога и АО «ВВППК» запустили в Нижегородской области восстановленную тематическую ретроэлектричку ЭР9Э №618 «Красная птица». По данным ГЖД, она будет курсировать на маршруте Нижний Новгород – Семенов.
В состав электропоезда вошли четыре вагона — «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». Они оформлены при поддержке «Мосфильма», «Союзмультфильма» и Государственного музея Владимира Высоцкого.
Вагоны декорированы предметами советской эпохи. Работы по восстановлению и стилизации состава осуществлялись в два этапа и заняли около полугода.\
Планируется, что ретроэлектропоезд будет курсировать по популярным туристическим маршрутам и использоваться для перевозки организованных групп к местам проведения тематических мероприятий.