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Ретроэлектричка времен СССР начала курсировать в Нижегородской области

Горьковская железная дорога и АО «ВВППК» запустили в Нижегородской области восстановленную тематическую ретроэлектричку ЭР9Э №618 «Красная птица». По данным ГЖД, она будет курсировать на маршруте Нижний Новгород – Семенов.

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Презентация ретроэлектрички в стиле СССР в Нижнем Новгороде на Московском вокзале. Электропоезд ЭР-9Е «Красная птица» у перрона.

Презентация ретроэлектрички в стиле СССР в Нижнем Новгороде на Московском вокзале. Электропоезд ЭР-9Е «Красная птица» у перрона.

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Аниматор в костюме факира из мультфильма «Ну, погоди!»

Аниматор в костюме факира из мультфильма «Ну, погоди!»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Буфетчица «Красной птицы» готовится к наплыву пассажиров

Буфетчица «Красной птицы» готовится к наплыву пассажиров

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пассажиры ретроэлектрички у стойки с соками.

Пассажиры ретроэлектрички у стойки с соками.

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Ретровагон «Высоцкий»

Ретровагон «Высоцкий»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Презентация ретроэлектрички в стиле СССР в Нижнем Новгороде на Московском вокзале. Электропоезд ЭР-9Е «Красная птица» у перрона.

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Аниматор в костюме факира из мультфильма «Ну, погоди!»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Буфетчица «Красной птицы» готовится к наплыву пассажиров

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пассажиры ретроэлектрички у стойки с соками.

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Ретровагон «Высоцкий»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В состав электропоезда вошли четыре вагона — «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». Они оформлены при поддержке «Мосфильма», «Союзмультфильма» и Государственного музея Владимира Высоцкого.

Вагоны декорированы предметами советской эпохи. Работы по восстановлению и стилизации состава осуществлялись в два этапа и заняли около полугода.\

Планируется, что ретроэлектропоезд будет курсировать по популярным туристическим маршрутам и использоваться для перевозки организованных групп к местам проведения тематических мероприятий.