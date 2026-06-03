Poizon встряхнул fashion-корзину

Китайский маркетплейс Poizon разрешил российским продавцам размещать товары. Площадка запустила направление local-to-local, которое дает возможность селлерам из России торговать внутри страны. Цифровая платформа обещает обеспечить поддержку при работе с карточками товаров, клиентским сервисом и процессами выполнения заказов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Poizon Фото: Poizon

Первым российским селлером на площадке стал производитель декоративной косметики FARRES. Летом 2026 года китайская площадка уже выходила на российский рынок, но через посредников — Ozon и CDEK.Shopping. Многим крупным игрокам, особенно в фешн-сегменте, предстоит потесниться, считает основатель бренда RELS Иван Петраков:

«Категория fashion, на которой позиционирует себя Poizon, достаточно устоялась. Другие ниши, такие как mass market, занимают Ozon и Wildberries. Первый при этом отдельно сделал премиальную линию — "Селект". Но пока еще этот сервис не дотягивает до уровня Lamoda. В fashion остаются Lamoda с категориями Mid-Plus и Premium, а также "Яндекс Маркет" с его Ultima.

Замечательно, что появится Poizon. Это немножко расшевелит устоявшееся болото.

Некоторым поставщикам придется пойти на уступки из-за того, что крупный китайский игрок, которого нельзя назвать маленьким, выходит на российский рынок. Это поможет, в том числе и российским поставщикам, получить более выгодные условия от текущих площадок, даже если они не собираются выходить на Poizon.

Должно быть какое-то контрпредложение от текущих игроков, чтобы удержать свои позиции. Абсолютно точно, что часть локальных вендоров, для которых традиционные площадки стали дорогими, зайдут на Poizon. Платформа имеет шанс, конечно, не войти в двойку — вряд ли она подвинет Ozon и Wildberries, — но присоединиться к "Яндекс Маркету" и остальным ребятам, кто поменьше. Скорее всего, площадка будет откусывать традиционные для себя категории: одежда, обувь, аксессуары, около ухода за собой, возможно, парфюмы. И тут же в их категорию попадает "Золотое яблоко" или "Лэтуаль"».

Условия, которые может предложить китайская площадка для многих продавцов — особенно с товарами от 50 тыс. руб., — будут интересны, считает эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов:

«В умах потребителей крупные российские площадки стали лоукостерами, в которых можно покупать всякую недорогую мелочь повседневного спроса. В то же время за более дорогими качественными и оригинальными товарами покупатели идет на другие платформы. Кроме того, комиссии на наших ведущих маркетплейсах составляют для продавцов в районе 45% в среднем. Это очень много. Комиссия на Poizon пока, по предварительным данным, колеблется в размере 10-20%, то есть она в 3-4 раза ниже.

Благодаря этому у продавцов возникает шанс увеличить продажи и заработать, чего у большинства не получается вообще».

По данным РБК, выручка российских юрлиц, связанных с брендом Poizon, по итогам 2025 года превысила 680 млн руб. Глобальные финансовые показатели оригинальной китайской площадки Poizon в открытом доступе не публикуются.

Станислав Крючков