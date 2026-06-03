В ОЭЗ «Оренбуржье» новый резидент построит макаронную фабрику

Компания «СИ Групп» стала 26-м резидентом ОЭЗ «Оренбуржье». Фирма построит в Орске на площадке экономической зоны крупную макаронную фабрику. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Инвестор готов вложить 6,8 млрд руб. в проект. С компанией идет согласование границ земельного участка для оформления договора аренды. По словам главы региона, совсем скоро начнется работа над проектно-сметной документацией.

«Оренбургская область — одна из главных житниц России. Наше зерно пользуется спросом далеко за пределами региона и даже страны. Поэтому такое производство только усилит позиции нашего региона как аграрного», — отмечает Евгений Солнцев.

Руфия Кутляева