Сотрудники Нововоронежской АЭС стали обладателями трех наград главной премии признания атомной отрасли
2 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер (г. Москва) прошла церемония награждения победителей XIII отраслевой программы признания «Человек года Росатома» по итогам 2025 года.
Фото: Виктория Еремина
В торжественном мероприятии приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, председатель Наблюдательного Совета Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. Определение победителей проходило в 60 номинациях.
В специальной номинации генерального директора Госкорпорации «Росатом» «Эффективность» первое место заняла команда главных инженеров российских АЭС, в состав которой вошел и главный инженер НВ АЭС Олег Романенко. В 2025 году атомные станции России достигли рекордного коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) — свыше 87%, это один из лучших показателей среди мировых операторов атомной генерации. Отметим, что Олег Романенко вышел в финал премии уже третий раз.
Специальный приз председателя Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» получила команда Электроэнергетического дивизиона «Эксплуатация АЭС в условиях КТО и СВО». В составе команды дивизиона — заместитель начальника службы безопасности НВ АЭС Алексей Бобин, для которого это второй финал премии: в 2020 году он уже брал 3 место в номинации «Защита гостайны и информации. Физзащита и защита активов».
Второе место в номинации «Оперативный персонал» занял машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха №6 Георгий Башкиров. Он сочетает безаварийную эксплуатацию с активной научной, преподавательской и общественной деятельностью.
«Я не ожидал, что попаду в число финалистов премии «Человек года Росатома». Поверил, только когда увидел перед собой пригласительные билеты на церемонию. Я работаю на АЭС чуть больше 2 лет, а мое имя уже вошло в тройку лучших работников нашего дивизиона. Отдельное спасибо хочется сказать своей родной АЭС и турбинному цеху №6. Руководство дает возможность работать, расти, развиваться, поощряет все мои инициативы», - сказал машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха №6 НВАЭС Георгий Башкиров.