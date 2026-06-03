Сотрудники Нововоронежской АЭС стали обладателями трех наград главной премии признания атомной отрасли

2 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер (г. Москва) прошла церемония награждения победителей XIII отраслевой программы признания «Человек года Росатома» по итогам 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Еремина Фото: Виктория Еремина

В торжественном мероприятии приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, председатель Наблюдательного Совета Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. Определение победителей проходило в 60 номинациях.

В специальной номинации генерального директора Госкорпорации «Росатом» «Эффективность» первое место заняла команда главных инженеров российских АЭС, в состав которой вошел и главный инженер НВ АЭС Олег Романенко. В 2025 году атомные станции России достигли рекордного коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) — свыше 87%, это один из лучших показателей среди мировых операторов атомной генерации. Отметим, что Олег Романенко вышел в финал премии уже третий раз.

Специальный приз председателя Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» получила команда Электроэнергетического дивизиона «Эксплуатация АЭС в условиях КТО и СВО». В составе команды дивизиона — заместитель начальника службы безопасности НВ АЭС Алексей Бобин, для которого это второй финал премии: в 2020 году он уже брал 3 место в номинации «Защита гостайны и информации. Физзащита и защита активов».

Второе место в номинации «Оперативный персонал» занял машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха №6 Георгий Башкиров. Он сочетает безаварийную эксплуатацию с активной научной, преподавательской и общественной деятельностью.

«Я не ожидал, что попаду в число финалистов премии «Человек года Росатома». Поверил, только когда увидел перед собой пригласительные билеты на церемонию. Я работаю на АЭС чуть больше 2 лет, а мое имя уже вошло в тройку лучших работников нашего дивизиона. Отдельное спасибо хочется сказать своей родной АЭС и турбинному цеху №6. Руководство дает возможность работать, расти, развиваться, поощряет все мои инициативы», - сказал машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха №6 НВАЭС Георгий Башкиров.