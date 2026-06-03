Дробительный подход

Треть предпринимателей готовы дробить бизнес, чтобы снизить налоговую нагрузку. В этом признались респонденты в опросе «Опоры России», его результаты приводит РБК. При этом около 3% опрошенных уже прибегают к таким схемам, 7% планируют их на будущее, а 21% респондентов раньше рассматривали такой вариант. Причем 80% считают, что налоговая нагрузка на бизнес сейчас слишком большая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Почти все предприниматели полагают, что в последние три месяца положение компаний ухудшилось. Эксперт «Опоры России» Сергей Маликов рассказал “Ъ FM”, чем это грозит малому и среднему бизнесу:

«Мы много лет добивались, чтобы всем было выгодно, наоборот, вести свои дела открыто, честно, понятно. Но, к сожалению, бизнес, особенно малый, начинает уходить в серые зоны. Это связано с банальным ухудшением экономического климата и высокой налоговой нагрузкой. Средний и крупный бизнесы, как нам известно, много лет говорят о том, что нужно убрать все преференции для малых предпринимателей. Причина в том, что им иногда сложно конкурировать: у больших корпораций проблемы с подбором кадров, так как люди уходят в собственный бизнес или в малые компании, где им комфортнее.

Данная тенденция вполне очевидна. Люди просто пытаются выжить, к сожалению, прибегая к таким схемам. Я бы не сказал, что налоговая достаточно хорошо отслеживает дробление. При этом у малого бизнеса не хватает ни средств, ни знаний, ни возможностей для серьезных схем, которые ФНС не заметит. Могут действовать подходы, когда вы открываете какой-то бизнес на друга, какой-то на себя, заводите разные счета в разных банках, оказываете разные виды услуг — один логистику, другой продажи».

Среди других способов снизить нагрузку каждая третья компания назвала пересмотр бизнес-процессов, четверть сообщила о сокращении штата, 12% — о внедрении искусственного интеллекта. На аутсорсинг перешли 8% участников опроса, 6% используют неофициальные схемы учета, а 5% отказались от выдачи кассовых чеков. Иногда такие методы могут обернуться серьезными последствиями и расходами для бизнеса, говорит партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Александр Ерасов:

«Среди отраслей, в которых чаще всего встречается дробление, можно выделить сферу услуг: общественное питание, транспорт, строительство, розничную торговлю, в том числе сетевую. На мой взгляд, для уменьшения налоговой нагрузки можно использовать только законные способы, потому что любая нелегальная оптимизация может привести к временной экономии, но есть большая вероятность, что потом она выйдет боком.

Схемы, с которыми бизнес жил долгое время, например, дробление, активно выявляются.

И если это происходит, доначисления рассчитываются за несколько лет. Суммы получаются огромными и часто несопоставимы с продолжением бизнеса. Доначисления в большинстве случаев включают в себя налог на прибыль и НДС, что само по себе составляет немаленькие суммы. Но нельзя забывать про 70-процентный штраф: до 40% за неуплату налогов и до 30% за непредставление налоговых деклараций, плюс пени».

С начала 2026 года ФНС усилила контроль за малым бизнесом после изменений в налоговом законодательстве. Например, в апреле «Ведомости» сообщали о том, что предприниматели массово получают уведомления о возможном дроблении бизнеса или подмене трудовых отношений. Под особым вниманием оказались компании и ИП, которые из-за новых ограничений на патентную систему были вынуждены перейти на другие налоговые режимы. В ряде случаев предупреждения получили даже недавно зарегистрированные предприниматели, еще не начавшие работу. Такая тенденция может привести к тому, что все больше собственников будут уходить из бизнеса, считает управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов:

«Сами по себе пути налоговой оптимизации, как законной, так и незаконной, не усложнились за последние полгода.

Даже подходы налоговой не претерпели принципиальных изменений. Однако отличие в 2026 году — это именно регуляторика и требования. Те предприниматели, которые раньше практиковали дробление бизнеса, может быть, прошли через амнистию и уже знакомы с этой методологией, не будут злоупотреблять этими подходами либо более тщательно подойдут к планированию, систематизации и структурированию бизнеса. В крайнем случае, возможно, уйдут из него. Те же, кто ранее не сталкивался с этим, возможно, обожгутся, если не проявят изначально должной осмотрительности».

Вместе с тем, как следует из опроса, бизнес ожидает послаблений. Чаще всего предприниматели надеются, что власти сохранят действующий лимит выручки в 20 млн руб. для освобождения от НДС на упрощенной системе и не будут снижать его в ближайшие годы. Также бизнес предлагает уменьшить ставки НДС с нынешних 5-7% до 1-3%, разрешить налоговые вычеты для компаний на упрощенке и освободить от выплат те виды деятельности, где не выявлено случаев дробления бизнеса.

Анна Кулецкая