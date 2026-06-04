Он такой не единственный

Арбитражный суд Башкирии оставил в силе решение республиканского УФАС, которое в конце 2024 года обнаружило нарушения во взаимоотношениях ООО «Табигат» и «Вториндустрия». Как тогда установило антимонопольное ведомство, «Табигат» заключал договоры на уничтожение отходов на мусорном полигоне с единственным поставщиком, несмотря на наличие других участников рынка. Суд согласился с выводами УФАС, отметив, что «Табигат» раздробил одну закупку на несколько частей. Юристы полагают, что выводы надзорного ведомства и суда будет сложно опровергнуть в вышестоящей арбитражной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии отказал ООО «Вториндустрия» и ООО «Табигат» в признании недействительным решения регионального УФАС. В ноябре 2024 ведомство признало «Табигат» и «Вториндустрию» нарушившими закон «О защите конкуренции». По мнению УФАС, компании заключили соглашение, которое привело или могло привести к ограничению конкуренции.

Как установила антимонопольная служба, в 2022 году 100% закупок «Табигата», связанные с работой мусорного полигона в Стерлитамаке, были совершены у единственного поставщика. При этом у компании не было объективных оснований для этого: предметы закупок «какими-либо специфическими свойствами и характеристиками не обладают и могут быть предоставлены широким кругом потенциальных поставщиков», указало УФАС в решении.

По мнению ведомства, фактически «Табигат» искусственно дробил единую сделку, заключая отдельные договоры с подрядчиком без проведения торгов.

ООО «Табигат» зарегистрировано в Уфе в 2018 году после преобразования одноименного ГУП. В управлении предприятия 14 мусорных полигонов. Уставный капитал — 265,3 млн руб. Учредитель — министерство земельных и имущественных отношений Башкирии. В 2023 году, по данным Kartoteka.ru, выручка «Табигата» составила 31,6 млн руб., убыток — 16,2 млн руб. С начала года минземимущества дважды пыталось продать компанию за 98,3 млн руб., но оба раза аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.

ООО «Вториндустрия» зарегистрировано в 2011 году в Стерлитамаке. Компания на 83,2% принадлежит супруге совладельца регионального оператора по обращению с ТКО «Эко-сити» Айрата Максадова Эльмире Максадовой, еще 16,7% у Минзили Шахмаевой. Уставный капитал — 12 тыс. руб. По итогам 2025 года чистая прибыль компании составила 1,8 млн руб., выручка не указана.

Как отметил арбитражный суд, в 2022 году компании, в нарушение положения о закупках «Табигата», заключили восемь договоров на общую сумму около 3,8 млн руб. При этом, интервал между подписанием договоров был один день, а их предметы были схожи: изоляция верхнего слоя размещенных на полигоне отходов. К тому же, указано в решении, «Вториндустрия» выполнила работы по всем восьми договорам одновременно. Суд также обратил внимание, что работы по изоляции отходов на полигоне ТБО в Стерлитамаке могла выполнить не только «Вториндустрия», а любой из 20 участников рынка, зарегистрированных в городе. К тому же, «Вториндустрия» с 31 августа 2017-го по 1 сентября 2022 года арендовала полигон в Стерлитамаке, а значит компания должна была утилизировать отходы в рамках договора аренды, указано в решении суда.

Схожие претензии управление ФАС по Башкирии также высказывало «Табигату» и другому его подрядчику — ООО «Мохит-СТР». В декабре 2024 года ведомство нашло нарушения в 33 договорах компаний на общую сумму более 8,1 млн руб. В их случае контракты касались поставки на полигон ТБО в Стерлитамаке изолирующего материала, его укладки и обслуживания полигона. Три инстанции арбитражного суда отказали «Мохит-СТР» в признании решения УФАС недействительным.

Во «Вториндустрии» вчера сообщили, что подадут жалобу на решение суда.

Управляющий коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Георгий Могилевский полагает, что решение суда устоит в вышестоящих инстанциях в случае его обжалования. «Попытки подогнать действительность под желаемый результат в таких ситуациях всегда должны учитывать: наличие контролирующего органа, всегда способного критически изучить ситуацию, а также конкурентов, всегда готовых пожаловаться этому контролирующему органу. Особенно, когда попытка обойти закон так явно видна»,— отметил эксперт.

Булат Баширов