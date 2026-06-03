Воронежский священник приговорен к 6,5 годам колонии за покушение на убийство жены

Семилукский районный суд Воронежской области вчера, 2 июня, вынес приговор 49-летнему настоятелю храма села Медвежье Владимиру Ковальчуку. Он признан виновным в совершении покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Как установлено судом, 13 февраля вечером Ковальчук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей супругой в своей квартире в Семилуках под Воронежем. На почве личных неприязненных отношений он взял нож, подошел к лежащей на диване жене и нанес ей удар в область груди. Преступление не было доведено до конца по независящим от Ковальчука обстоятельствам: потерпевшая оттолкнула его от себя, а их малолетний сын отнял нож.

Кроме того, женщине была своевременно оказана медицинская помощь. Повреждение квалифицировано как тяжкий вред здоровью. На заседании Ковальчук полностью признал вину и раскаялся.

Учтены характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие обстоятельства, состояние его здоровья, наличие на иждивении престарелой матери-инвалида и сына-студента, а также мнение потерпевшей, которая простила подсудимого и не настаивала на строгом наказании.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав с Ковальчука в ее пользу 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что суд признал троих сыновей бывшего липецкого священника Игоря Ащеулова виновными в попытке незаконного перехода госграницы для вступления в ВСУ.

Анна Швечикова