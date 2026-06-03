Нижегородские власти подготовили льготы для строительства деловых центров

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в областное заксобрание проект поправок к закону о регулировании земельных отношений, которые предполагают льготные условия аренды участков под строительство офисных центров. Проект опубликован в базе регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Преференции рассчитаны на девелоперов, готовых строить деловые центры площадью от 3 тыс. кв. м. Такие проекты планируется признавать масштабными инвестиционными: этот механизм позволяет инвестору получить земельные участки в аренду без торгов. Льготу можно будет получить при условии увеличения числа рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет. При этом стоимость строительства одного квадратного метра делового центра должна составлять от 250 тыс. руб., следует из пояснительной записки к проекту закона.

В ней отмечается, что сейчас в Нижнем Новгороде наблюдается дефицит предложения офисной недвижимости. Обеспеченность качественными офисными площадями класса «А» и «B» составляет 228–229 кв. м на тысячу человек. Это существенно ниже, чем в других мегаполисах. Например, в Москве показатель составляет 1,5 тыс. кв. м на тысячу человек, говорится в документе.

В Нижнем Новгороде работают шесть бизнес-центров класса «А» общей площадью 57 тыс. кв. м, а общий объем офисного фонда оценивается в 424 тыс. кв. м. В связи с этим аренда будет дорожать, а свободные площади — сокращаться, следует из проекта закона.

Владимир Зубарев