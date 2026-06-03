В пермском филиале «Россети Урал» уточнили свою позицию к проекту новых Правил благоустройства в Перми

В пермском филиале «Россети Урал» сообщили, что внимательно изучают предлагаемые администрацией Перми изменения в Правила благоустройства города. «С учетом всех аспектов деятельности электросетевой компании готовы искать взаимоприемлемые решения при реализации новых правил, оценивая экономические возможности и источники финансирования», - отметили в филиале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, Администрация Перми разработала изменения Правил благоустройства города. Они предполагают новые требования к внешнему виду фасадов и крыш капитальных, а также некапитальных зданий на территории города. Согласно проекту документа, будет запрещено размещение на зданиях воздушных линий связи и других линий, а также воздушно-кабельных переходов. Вывод линий на главные фасады должен обеспечиваться путем прокладки подземным способом, а при размещении на фасадах зданий они должны располагаться в коробах и лотках в цветовом решении фасадов.

Как сообщили в администрации Перми, цель внесенных изменений - приведение в нормативное состояние фасадов и крыш, а также приведение в единый стиль архитектурного облика города. В администрации напомнили, что изменения предусматривают длительный срок для приведения в соответствии с новыми требованиями – 5 лет для главных и боковых фасадов, 10 лет – для дворовых фасадов зданий. Кроме того, будет учитываться технологическая возможность переноса.