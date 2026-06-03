Студента из Башкирии обвиняют в незаконной продаже банковской карты мошенникам

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело 17-летнего местного жителя, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей (ч. 5 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в декабре 2025 года подросток купил у своего одногруппника за 700 руб. банковскую карту, а затем продал ее неизвестному лицу. После этого карта использовалась «для совершения неправомерных платежей», отметили в прокуратуре.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова