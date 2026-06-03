Путину доложили об ударе ВСУ по автобусу Москва — Симферополь в ДНР

Президенту России Владимиру Путину известно об ударе вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Енакиево в Донецкой народной республике. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Под удар ВСУ сегодня утром попал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. В Енакиево он остановился, чтобы забрать часть пассажиров. При атаке погибли восемь человек, еще 11 пострадали. Также повреждены стоящие поблизости дома и здание магазина.

По словам главврача горловской городской больницы № 2 Нелли Якуненко, большинство пострадавших — из разных регионов России. В автобусе ехали и граждане Польши, уточнила она.