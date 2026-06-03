Свердловчанин отсудил почти 3 млн рублей за ДТП, после которого стал инвалидом

Режевской городской суд удовлетворил гражданский иск Александра Д., который пострадал в результате аварии на ЕКАД и стал инвалидом I группы. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, с работодателя виновника ДТП в пользу мужчины взыскано почти 3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Авария произошла в ночь на 3 августа 2024 года на 43-м километре ЕКАД. Водитель грузовика Mercedes-Benz Actros, работавший на ООО «ДЕЛКО АЛЬФА», нарушил ПДД и столкнулся с Toyota Sienta под управлением Александра Д. Виновник ДТП был привлечен к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Александр Д. в результате аварии получил тяжелые травмы. Ему присвоена I группа инвалидности. Он полностью обездвижен и нуждается в круглосуточном уходе. За год после аварии у него развились сопутствующие заболевания, а страховая выплата по ОСАГО составила лишь 400 тыс. руб.

Мужчина обратился с иском к компании-работодателю виновника ДТП и просил взыскать материальный ущерб и компенсацию морального вреда.

Суд назначил автотехническую экспертизу, которая установила, что рыночная стоимость автомобиля Toyota Sienta до аварии составляла 1,57 млн руб., годные остатки — 254 тыс. руб., а материальный ущерб — 1 316 641 руб. С учетом страховой выплаты истец снизил требования до 916 641 руб.

В итоге суд частично удовлетворил иск и взыскал с ООО «ДЕЛКО АЛЬФА» в пользу Александра Д. 2 млн руб. компенсации морального вреда и 916 641 руб. в качестве возмещения материального ущерба. Кроме того, с компании взыскана государственная пошлина в размере 26 332,82 рубля.

Полина Бабинцева