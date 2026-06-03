Полковника не освободили

В Набережных Челнах суд продлил арест полковнику юстиции Елене Ганиевой на два месяца. Ее обвиняют в фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении и превышении должностных полномочий. По версии следствия, полковник юстиции внесла недостоверные данные в протокол допроса одного из подозреваемых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-замначальника следственной части СУ УМВД России по Набережным Челнам Елена Ганиева

Фото: Пресс-служба Набережночелнинского городского суда Экс-замначальника следственной части СУ УМВД России по Набережным Челнам Елена Ганиева

Фото: Пресс-служба Набережночелнинского городского суда

Набережночелнинский городской суд Татарстана продлил срок содержания под стражей полковнику юстиции Елене Ганиевой до 6 августа 2026 года, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе суда. Постановление в законную силу пока не вступило. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 303 (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сам процесс закрыт от СМИ.

Елена Ганиева занимала должность заместителя начальника следственной части СУ УМВД России по Набережным Челнам. Ее задержали 6 апреля 2026 года. 8 апреля Набережночелнинский городской суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июня. Позже Верховный суд Татарстана оставил решение об аресте без изменения.

По версии следствия, госпожа Ганиева из корыстной заинтересованности совершила фальсификацию доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении. Как считают силовики, она внесла отрицающие вину данные в протокол допроса одного из подозреваемых.

Параллельно уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела по расследованию преступлений ОП «Комсомольский» Динара Зарипова, который находится под запретом определенных действий. Ему вменяют посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). По данным следствия, тот же подозреваемый передал через адвоката 1,5 млн руб. начальнику отдела за прекращение преследования. Из этой суммы 500 тыс. руб. предназначались самому господину Зарипову.