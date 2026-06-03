Между Казанью и Пекином могут запустить авиарейсы
В Татарстане ведут переговоры о запуске прямого авиасообщения между Казанью и Пекином. Об этом сообщает РБК Татарстан.
Между Казанью и Пекином могут запустить авиарейсы
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Также в республике рассматривают возможность запуска рейсов в Сычуань и Чэнду.
По словам главы Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, развитие авиасообщения с Китаем необходимо для укрепления сотрудничества в сферах малого и среднего бизнеса, а также туризма.
Товарооборот республики с КНР в прошлом году составил 3,4 млрд долларов, что на 1 млрд долларов больше, чем годом ранее. Объем импорта вырос с 2 млрд долларов до 2,4 млрд долларов, экспорт снизился до 970,4 млн долларов.