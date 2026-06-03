В Чебоксарах на семь дней в июне ограничат движение и стоянку транспорта на ряде участков улично-дорожной сети. Ограничения связаны со съемками художественного фильма, сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах временно ограничат движение транспорта из-за съемок фильма

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Чебоксарах временно ограничат движение транспорта из-за съемок фильма

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

6 и 7 июня ограничения введут на улице Космонавта Николаева, 12 июня — на проспекте Ленина, 16 июня — на улице Мичмана Павлова. 17 июня движение ограничат на Советской набережной Чебоксарского залива, 18 июня — в районе Красной площади, 19 июня — на Московской набережной.

В администрации отметили, что ограничения не затронут работу общественного транспорта.

Анна Кайдалова