Суд признал незаконной деятельность нижегородского эко-парка «Янтарь»

В Дальнеконстантиновском районе суд признал незаконной деятельность эко-парка «Янтарь» (ООО «УК КП Янтарный»). По данным областной прокуратуры, предприятие нарушило требования природоохранного законодательства.

В ходе проверки выяснилось, эко-парк открыл несанкционированный пляж на землях сельхозназначения. По мнению прокуратуры, это угрожает жизни и здоровью отдыхающих.

По решению суда деятельность эко-парка запрещена. Собственника земельных участков обязали прекратить их нецелевое использования.

Андрей Репин