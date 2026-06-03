Верховный суд запретил энергетикам запрашивать в УМВД персональные данные жильцов

Верховный суд РФ запретил АО «Ульяновскэнерго» (Ульяновская область) запрашивать в УМВД персональные данные потребителей электроэнергии без согласия субъектов этих данных. Это следует из размещенного в картотеке Арбитражного суда определения Верховного суда от 28 мая 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото "Ульяновскэнерго" Фото: фото "Ульяновскэнерго"

Как отмечается в определении, АО «Ульяновскэнерго», являющееся гарантирующим поставщиком электроэнергии на всей территории региона, включено в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных. В мае 2024 году «Ульяновскэнерго» обратилось в региональное УМВД с просьбой предоставить персональные данные со всеми реквизитами паспортов жильцов многоквартирных домов Засвияжского района Ульяновска в целях обеспечения своевременной оплаты предоставленных услуг и для принудительного (судебного) взыскания задолженности. УМВД отказало энергетикам в этом, сославшись на то, что имеет право передать персональные данные только с согласия субъекта этих данных.

После этого «Ульяновскэнерго» в арбитражный суд иск к УМВД, потребовав признать отказ незаконным. Арбитражный суд Ульяновской области удовлетворил иск в полном объеме, посчитав, что если «Ульяновскэнерго» включено в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, то и УМВД не имеет права отказать компании в предоставлении этой информации. Апелляционная и кассационная инстанции согласились с этим выводом.

Между тем, рассмотрев кассационную жалобу УМВД, Верховный суд отметил, что выводы трех инстанций были ошибочными: согласно федеральному закону о персональных данных, «операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных», и ресурсоснабжающие организации исключением не являются. Как отметила коллегия Верховного суда, «судами трех инстанций были допущены существенные нарушения норм материального права». При этом она также отметила, что для расчета платежей за коммунальные услуги персональные данные не требуются.

Судебная коллегия не стала передавать дело на новое рассмотрение: своим определением она приняла новый судебный акт, отменив решения трех инстанций и отказав компании «Ульяновскэнерго» в удовлетворении исковых требований.

Сергей Титов, Ульяновск