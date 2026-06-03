Партнерство расставили по местам

Минэкономики представило ежегодный рейтинг регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) за 2025 год. Как и прежде, за счет динамики запуска новых проектов и уже накопленного опыта первую строчку в нем заняла Москва. В остальном состав топ-3 рейтинга изменился — на второе место поднялся Пермский край, сместив Санкт-Петербург, который из-за нулевых оценок динамики запуска проектов в 2025 году опустился сразу на 64-ю строчку. Третье место досталось Хабаровскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ежегодный рейтинг регионов по уровню развития ГЧП за 2025 год 3 июня опубликован Минэкономики. Ранжирование субъектов РФ проводилось исходя из трех факторов: динамика реализации проектов ГЧП за 2025 год, накопленный до этого опыт, а также состояние нормативно-институционной среды (оценивается работа органов власти, включая их открытость для инвесторов и готовность оказывать поддержку проектам).

Как и прежде, возглавляет рейтинг Москва — за счет высоких оценок запуска проектов и накопленного опыта.

В 2025 году заключены соглашения о реализации проектов на сумму более 630 млрд руб., до этого запущено 613 проектов с общим объемом инвестиций в 1,9 трлн руб. Лидерство в рейтинге столица сохраняет третий год подряд.

Второе место занял Пермский край, поднявшись на три строчки и сместив Санкт-Петербург (опустился на сразу на 64-е место из-за нулевых оценок по динамике реализации проектов в 2025 году). Такое продвижение в рейтинге связано с существенным улучшением позиций в части накопленного опыта — в Пермском крае реализуется около 200 проектов ГЧП с объемом инвестиций на сумму более 570 млрд руб.

На третье место поднялся Хабаровский край, прибавив десять пунктов и сместив Самарскую область (опустилась на четвертую строчку) — за счет динамики запуска проектов в 2025 году. Так, в прошлом году в регионе заключены соглашения с планируемым объемом инвестиций на сумму 132 млрд руб.

Отметим, несмотря на существенное снижение позиций Санкт-Петербурга, Северная столица осталась в числе лидеров по накопленному опыту, сохранив в рейтинге именно по этой оценке второе место.

Так, до 2025 года в Санкт-Петербурге запущено и реализуется (либо завершено) 20 проектов ГЧП на 477 млрд руб. По состоянию нормативно-институциональной среды топ-3 существенно отличается от общего — лучшие оценки здесь получили Башкирия, Приморский край и Мурманская область.

По данным Минэкономики, в 2025 году в РФ заключено около 340 новых соглашений на сумму 805 млрд руб., из которых 660 млрд руб. составляют частные инвестиции (против 278 соглашений на 2,4 трлн руб. в 2024 году, из которых 1,9 трлн руб. пришлось на проект высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург). Основной объем заявленных инвестиций обеспечили проекты в сфере ЖКХ — 389 млрд руб., или 49%, а также транспортные проекты (333 млрд руб., или 41%). С начала этого года, сообщил первый замглавы ведомства Максим Колесников, подписано 36 новых проектов на сумму около 21 млрд руб.

Евгения Крючкова