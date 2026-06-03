Сотрудница «Биннофарм Групп» победила во всероссийском фотоконкурсе «Женщины в индустрии здоровья»

Елена Акимова, директор по качеству производственной площадки «Биоком» в Ставрополе (входит в «Биннофарм Групп»), победила во всероссийском фотоконкурсе «Женщины в индустрии здоровья» в номинации «Сбалансированность профессиональной и личной сфер». Торжественная церемония награждения прошла сегодня, 3 июня, на полях Петербургского международного экономического форума.

Номинация «Сбалансированность профессиональной и личной сфер» отмечает женщин, которым удается успешно сочетать профессиональную деятельность с семьей, общественной активностью и личными интересами. На заводе «Биоком» Елена Акимова отвечает за обеспечение высоких стандартов качества. Ее работа напрямую связана с выпуском лекарственных препаратов, соответствующих всем требованиям безопасности и эффективности.

«Фармацевтическая отрасль требует высокой ответственности, внимания к деталям и постоянного соблюдения строгих стандартов качества, ведь результат нашей работы напрямую влияет на здоровье миллионов людей. При этом современная женщина в индустрии — это не только профессионал и руководитель, но и человек, который умеет сохранять внутреннюю гармонию, поддерживать близких и находить баланс между работой и личной жизнью. Именно в этом, на мой взгляд, заключается настоящее лидерство», — отметила директор по качеству «Биоком» Елена Акимова.

По словам Елены Акимовой, участие в конкурсе стало возможностью показать, что за производственными процессами, требованиями GMP и строгими стандартами качества стоят живые люди со своими историями, ценностями и мечтами. В своей конкурсной работе она рассказала о личном опыте поиска баланса между профессиональной реализацией и семейным счастьем. Символом этой истории стала фотография, сделанная на вершине горы Машук в день свадьбы Елены и ее супруга, где две важнейшие жизненные вершины — профессиональное признание и семья — соединились в одном кадре.

Всероссийский фотоконкурс «Женщины в индустрии здоровья» — специальный проект Минпромторга России и Евразийского женского форума, организованный в рамках «Фестиваля здоровья и красоты». Всего на конкурс поступило более 200 заявок от сотрудниц 74 отраслевых организаций из разных уголков страны. Фотографии сопровождались эссе, раскрывающими личные и профессиональные пути женщин, чья ежедневная работа обеспечивает здоровье и благополучие граждан России. Лучшие работы будут опубликованы на медиа-платформе ФАРММЕДПРОМ (pharmmedprom.ru), выступившей партнером проекта.

ООО «Биннофарм групп»