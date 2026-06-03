В Татарстане по делу о незаконной миграции задержали пятерых человек

В Татарстане задержали подозреваемых по делу об организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, участники организованной группы изготавливали поддельные документы о найме жилья и трудоустройстве иностранных граждан, которые затем использовались для легализации мигрантов.

По данным МВД, за два года таким способом незаконно легализовали более 2,7 тыс. человек. В ходе обысков правоохранители изъяли поддельные бланки документов, а также около 2 млн руб.

Уголовное дело возбудили по ст. 285 и ст. 322.1 УК РФ. Пятерым фигурантам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Анна Кайдалова