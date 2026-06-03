В Свердловской области экс-главе округа выплатят 469 тыс. недополученной пенсии

Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск бывшего главы одного из городских округов Свердловской области к администрации муниципального округа Горноуральский. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, спор возник из-за отказа пересчитать пенсию за выслугу лет после повышения должностных окладов муниципальных служащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Истец, получающий пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости, обратился в суд после того, как в марте 2025 года представительный орган округа утвердил новые размеры окладов глав муниципальных образований. По мнению заявителя, повышение оклада по аналогичной должности автоматически влечет перерасчет пенсии в соответствии с действующим Положением, утвержденным решением Думы. Администрация округа, в свою очередь, отказалась проводить перерасчет, заявив, что изменения не являются индексацией.

Суд признал доводы администрации формальными. «В решении указано: хотя в нормативном акте прямо не говорилось об индексации, повышение носило общий (а не индивидуальный) характер, не было связано с расширением полномочий или реорганизацией. Фактически это и есть индексация, а значит, перерасчет пенсии обязателен»,— говорится в сообщении пресс-службы.

В итоге суд признал бездействие администрации незаконным за период с марта 2025 года по февраль 2026 года и обязал ответчика пересчитать пенсию бывшему главе. Ему также должны выплатить недополученные средства в размере 438 870 руб. и 30 тыс. руб. компенсации.

Отмечается, что отдельный иск к действующему главе округа был оставлен без удовлетворения.

Полина Бабинцева