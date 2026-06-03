Нижегородца осудят за организацию майнинговой фермы и хранение наркотиков

Расследование уголовного дела о причинении имущественного ущерба и хранении наркотиков завершено в Нижнем Новгороде в отношении местного жителя, который организовал майнинговую ферму. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По фабуле дела обвиняемый самовольно подключил ферму из 22 устройств к электросетям у себя дома в поселке Новинки. Ущерб энергокомпании, по данным следствия, превысил 5,2 млн руб. При обысках у фигуранта также обнаружили 10,7 грамма марихуаны.

Для возмещения ущерба арестовано майнинговое оборудование, два телефона, ноутбук, планшет и дом с земельным участком общей стоимостью 11,9 млн руб. Уголовное дело направлено в суд.

Владимир Зубарев