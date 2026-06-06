К пермскому заводу пиломатериалов присоединят три компании

Пермское ООО «Красный октябрь» находится в процессе реорганизации, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». К юридическому лицу будут присоединены три аффилированных компании: ООО «КО Форест», «КО Тимбер», «КО Фанпро». Как пояснил «Ъ-Прикамье» гендиректор «Красного октября» Александр Суслопаров, эти общества вели деятельность до 2024 года, поэтому реорганизация является способом избавления от недействующих юрлиц. «Консолидация улучшит финансовые показатели основной компании (ООО «Красный октябрь», ред. «Ъ-Прикамье»), что немаловажно в сегодняшней ситуации», — пояснил господин Суслопаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Согласно Rusprofile, «КО Форест» занимается лесозаготовками, «КО Фанпро» управляет недвижимым имуществом, а «КО Тимбер» ведет деятельность в области аренды легковых автомобилей.

«Красный Октябрь» является деревообрабатывающим предприятием полного цикла. Выпускает доски для деревообработки, строительства, черновых работ и хозяйственных нужд, а также топливные гранулы, дрова и прочую сопутствующую продукцию. Чистый убыток компании в 2025 году составил 139 млн руб., выручка — 5,2 млрд руб.

Ранее продукция «Красного Октября» поставлялась в 30 стран. Основной объем экспорта (25% — по данным на 2020 год) приходится на Китай, страны Бенилюкса (16%), Германию (14%) и Прибалтику (8%). В прошлом году Евросоюз ввел запрет на импорт лесной продукции из России. Правительство РФ, со своей стороны, также запретило вывозить из страны некоторые виды лесоматериалов в «государства, совершившие недружественные действия», среди которых — все страны ЕС, Украина, Великобритания, Исландия, США, Канада и другие.