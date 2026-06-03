«Люди должны жить и работать, не тратя много времени на дорогу»

Шеф-редактор “Ъ FM” Илья Сизов в рамках Петербургского международного экономического форума поговорил с гендиректором «СберСити» Андреем Лихачевым о том, как устроен современный «город в городе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Лихачев, генеральный директор «СберСити»

Андрей Лихачев, генеральный директор «СберСити»



— Если коротко зафиксировать текущий статус проекта, на какой стадии сейчас находится «СберСити»?

— Давайте я напомню только одну-две цифры. Первое: сама территория проекта — 461 га. Это площадь внутри Бульварного кольца в Москве или треть внутри Садового кольца. На нашей территории могут поместиться два Монако. Всего проект рассчитан на строительство 5 млн кв. м недвижимости в период до 2032–2033 гг. Сейчас в работе находятся примерно 2 млн кв. м, из которых 1,2 млн кв. м — это стройка, и еще 800 тыс. кв. м — проектирование. При этом в 2026 году вводятся в эксплуатацию примерно 300 тыс. кв. м недвижимости, а в нашем первом жилом квартале люди уже полтора года живут.

Кроме того, у нас на территории огромный парк, на площади которого поместились бы два Летних сада в Петербурге, если мерить привычными для петербуржцев мерками, или 2,5 парка «Зарядье». Там можно уже гулять, несмотря на то, что пока жителей не так много. Что такое 300 тыс. кв. м? Это жилье, пять кварталов в этом году, это детский сад, это школа, это три офисных здания. Причем офисные здания, что интересно, уже имеют платиновый уровень по российскому стандарту «Клевер» и являются одними из самых зеленых зданий в стране. Это два структурированных паркинга, один из которых вообще уникальный: там и тригенерация наверху, и офисы, а на первом этаже — камера сбора мусора, куда по подземному вакуумному мусоропроводу мусор прилетает из жилых или офисных кварталов.

— Вы в своем проекте используете концепцию 15-минутного города. Можете рассказать, как это работает на практике?

— Есть такая теория, но мы не то чтобы на нее сильно оглядывались. Так или иначе вся логика этого района состояла в том, чтобы жить, и работать, и растить детей (как мы любим добавлять всегда) в комфортных, приятных условиях. Треть нашей территории — это парковая зона, причем парк не плоский: это рельеф, это холмы (мы их создаем, насыпаем), это извилистые, петляющие дорожки, это специальные дорожки, которые пропускают воду во время дождя, это беговые дорожки, отдельные велосипедные дорожки — то есть все для активного образа жизни.

Мы, конечно, исходим из того, что люди должны жить и работать, не тратя много времени на дорогу. Весь район — это 65 тыс. жителей и 70 тыс. рабочих мест. Это полноценный район для жизни со своим центром, доминантой и японским садом вместо бетонной (как обычно принято) или заасфальтированной площади. Социальная инфраструктура — это семь школ, 13 детских садов, которые мы должны построить. Первую школу и сад мы завершаем в этом году. Кроме того, это поликлиника. Это, возможно, клинико-диагностический центр, который «Сбер» хочет сделать таким флагманом в стране. В общем, полноценная инфраструктура для жизни и работы.

А тем, кто все-таки захочет побывать на футбольном матче в «Лужниках» или сходить в Большой театр, это позволит сделать скоростная дорога или отдельная ветка метро (которая строится правительством Москвы, за что им огромная благодарность). До центра города можно будет добраться буквально за 20 минут.