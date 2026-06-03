В ОЭЗ «Тольятти» планируют построить завод по производству десертов без сахара и муки

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор компании «Шок индастри» Антон Заикин подписали соглашение о строительстве нового высокотехнологичного завода на площадке ПМЭФ-2026. На предприятии будут выпускать специализированные продукты питания под брендом «Fitness SHOCK», включая десерты без сахара и пшеничной муки: пончики, пирожные, батончики и др. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Предприятие планируют построить на территории особой экономической зоны «Тольятти». Компания получила статус резидента флагманской инвестплощадки. Общий объем инвестиций в проект составит 1 млрд руб. На производстве создадут около 500 новых рабочих мест.

«Предприятие внесет значительный вклад в диверсификацию экономики Тольятти и станет частью кластера пищевой промышленности, который в последние годы активно формируется в ОЭЗ», — отмечают в правительстве Самарской области.

Руфия Кутляева