Работника новосибирского аэропорта освободили от штрафа за повреждение самолета

Новосибирский областной суд освободил от наказания сотрудника аэропорта Толмачево Павла Симоненко по делу о столкновении Boeing 737-800 с топливозаправщиком. В феврале этого года Обской горсуд признал специалиста по наземному обслуживанию воздушных судов виновным по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.

Защита работника в апелляционной жалобе указала на отсутствие состава преступления, недоказанность размера ущерба, а также на то, что подзащитный принял меры к остановке самолета и предотвращению столкновения. «Суд пришел к выводу, что основания для отмены приговора отсутствуют. Вместе с тем суд апелляционной инстанции изменил приговор и освободил Павла Симоненко от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования»,— сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел 17 февраля 2024 года. Обвиняемый обеспечивал прием на место стоянки Boeing 737-800. В это время, согласно материалам дела, рядом находился топливозаправщик, припаркованный с нарушением порядка размещения спецтехники. Фигурант дела, зная о препятствии, не доложил о неготовности места стоянки, а также не убедился в безопасности маневрирования самолета и подал разрешительную команду на заруливание, говорится в решении суда.

В результате действий работника аэропорта произошла авария. Ущерб составил около 1,8 млн руб.

Александра Стрелкова