Раис Татарстана предложил резервировать земли под промплощадки в республике

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил резервировать земельные участки под будущие промышленные площадки сроком до 20 лет. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил резервировать земли под промплощадки в республике

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил резервировать земли под промплощадки в республике

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

По его словам, в первую очередь стоит рассмотреть территории рядом с большими городами — Казанью, Набережными Челнами и Нижнекамском.

Господин Минниханов заявил, что наличие промышленных площадок обеспечивает создание рабочих мест и снижает маятниковую миграцию.

По его словам, в Татарстане действует более 100 промышленных площадок с совокупным оборотом 500 млрд руб.

Анна Кайдалова