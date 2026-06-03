«Россети Тюмень» направили 3,9 млн рублей на обновление оборудования крупной подстанции в Ханты-Мансийске

Энергетики завершили ремонт подстанции, обеспечивающей электроснабжение Ханты-Мансийска, где живет более 113 тысяч человек. На выполнение плановых технических мероприятий «Россети Тюмень» направили почти 3,9 млн рублей.

Специалисты заменили ключевой элемент системы оперативного постоянного тока (СОПТ) – аккумуляторную батарею. СОПТ обеспечивает бесперебойную работу устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, предупредительной сигнализации и телемеханики в случае прекращения подачи электричества на энергообъект. Новый аккумулятор отечественного производства компактен, обладает улучшенными экологическими свойствами и не требует регулярного обслуживания в процессе эксплуатации.

Ремонт оборудования на высоковольтной подстанции состоялся в рамках производственной программы «Россети Тюмень», направленной на подготовку электросетевого комплекса ХМАО-Югры к осенне-зимнему сезону 2026-2027 годов. Реализованные меры повысили надежность электроснабжения административного центра главного нефтедобывающего региона России.

АО «Россети Тюмень»