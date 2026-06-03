В небе над центром Нижнего Новгорода появятся беспилотники-курьеры

В Нижнем Новгороде с 3 июня начнется тестирование нового маршрута доставки малогабаритных грузов с помощью гражданских беспилотников-курьеров. По данным областного правительства, их маршрут будет проходить между улицами Костина и Геологов.

Испытательные полеты пройдут в рамках действующего в регионе экспериментального правового режима, который позволяет отрабатывать применение беспилотных технологий в реальных условиях.

Тестовые полеты будут выполняться по заранее согласованному графику. Аэрокурьеры оснащены современными системами навигации, парашютной системой и световыми сигнальными огнями, заметными с земли.

Андрей Репин