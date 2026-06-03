Главе СКР доложат о расследовании по факту наезда электросамоката на пенсионерку

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя управления СКР по Башкирии Марата Галиханова доклад о расследовании уголовного дела по факту травмирования пенсионерки из-за наезда электросамоката в Уфе. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 1 июня на улице Гагарина трое молодых людей ехали на одном арендованном электросамокате и сбили 89-летнюю пенсионерку в пешеходной зоне. Пострадавшая упала и получила травмы.

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Майя Иванова