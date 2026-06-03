В Самарской области создадут биотехнологический комплекс

В среду, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор ООО «Арсенал Атлета» Юрий Кузнецов подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта «Создание биотехнологического комплекса по разработке и производству инновационных продуктов для здоровья и активного долголетия». Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Проект предусматривает развитие в Самарской области «современного биотехнологического комплекса, который объединит производство, научно-исследовательские разработки и внедрение инновационных решений в сфере продуктов для здоровья, профилактики и активного долголетия».

Планируется, что ООО «Арсенал Атлета» будет развиваться в Волжском районе с инвестициями объемом 1,2 млрд руб. Создать новое высокотехнологичное производство собираются до 2028 года.

Руфия Кутляева