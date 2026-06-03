Россияне стали тратить больше денег на психотерапию

Россияне в среднем тратят около 10 тыс. руб. в месяц на психотерапию. В 2024 году этот показатель был ниже — 8355 руб. Такие данные “Ъ” предоставили онлайн-сервис психотерапии «Ясно» и платформа онлайн-курсов GetCourse по итогам совместного исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Лето и осень, отмечают психологи, больше не показывают резких спадов или выраженных пиков спроса. Это, по их оценке, подтверждает, что психологическая помощь постепенно становится регулярной практикой, а не «ситуативным решением» в кризисные периоды.

За последние три года на 9% увеличилось число клиентов 18–24 лет — с 20,3% до 29,4%. Также среди новых клиентов психологов становится больше мужчин: с 2020 по 2025 год их доля увеличилась на 8%. Это делает аудиторию, заинтересованную в психологической помощи, более гендерно сбалансированной, уверены авторы исследования.

Россияне, обращающиеся к психологам, все чаще стали концентрироваться на собственных чувствах и саморефлексии.

Самые популярные запросы:

управление стрессом (50,7%);

работа с нестабильной самооценкой (47,6%);

преодоление тревожности (46,1%).

Интерес к теме отношений, напротив, снижается: по данным GetCourse, доля курсов по этому направлению сократилась с 35% в 2020 году до 21% в 2025 году.

В целом же c 2020 года спрос на обучение растет: в 2025 году программы дополнительного профессионального образования для психологов составили 31% рынка, что на 15% превысило показатель за 2020 год. Денежный оборот таких курсов за этот же период вырос с 10,5 млрд до 33,7 млрд руб. Граждане тратят на психологическое обучение в среднем 12 тыс. руб. ежемесячно. Директор по внешним коммуникациям GetCourse Дарья Наумова объяснила это подъемом спроса на помощь в условиях повышенной тревожности.

Одновременно с этим в России значительно выросли показатели заболеваемости расстройствами непсихотического характера — депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомился “Ъ”. В 2024 году таких заболеваний выявили на 21,5% больше, чем в 2020-м. Ежегодно растет и продажа антидепрессантов: в 2022 году было продано 13,8 млн упаковок таких препаратов (на 8,9 млрд руб.), в 2023 году — 15,8 млн упаковок, в 2024 году — 19 млн, в 2025 году — 23,6 млн упаковок (почти на 20 млрд руб.).

Наталья Костарнова