Италия пересчитает оборону

В Италии все настойчивее говорят о необходимости отказа от увеличения военных расходов в рамках обязательств страны как члена НАТО. Обещание довести этот показатель до 5% ВВП к 2035 году премьер Италии Джорджа Мелони дала в недалеком прошлом во многом на фоне хороших отношений с главой Белого дома Дональдом Трампом, требующим этого от всех европейских союзников США. Теперь, однако, отношения Мелони с Трампом дали трещину, но главное, из-за войны в Иране и вызванного ею энергокризиса увеличение военных расходов стало для Рима финансово неприемлемым, а ввиду парламентских выборов в 2027 году — еще и неоднозначно с электоральной точки зрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Andrew Medichini, AP Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Andrew Medichini, AP

Италия была одной из стран, которая без особых колебаний поддержала цель НАТО выйти к 2035 году на военные расходы в размере 5% от национальных ВВП, к чему страны альянса активно подталкивал американский президент Дональд Трамп. Однако к весне 2026 года из-за войны в Иране, обернувшейся для итальянцев, как и для большинства европейцев, заоблачными счетами за электроэнергию, в Италии начал складываться политический консенсус относительно того, что увеличение военных расходов непосильно для Рима и у страны есть куда более важные сферы для вложения государственных средств.

«В течение года Джорджа Мелони говорила нам, что она — мост к Трампу, но этого моста никогда не существовало, и теперь приходится расплачиваться за содеянное… Обязательства перед НАТО в 5% совершенно нереалистичны для Италии»,— накинулся на премьера с критикой бывший замминистра финансов и сенатор от левоцентристской Демократической партии Антонио Мизиани.

Схожее мнение не раз высказывали и многие депутаты из крайне правой партии «Лига» (соратники премьерской партии «Братья Италии» по правящей коалиции), заявляя, что объяснить избирателям, почему «можно тратить деньги на танки», а не, например, на помощь предприятиям и домохозяйствам, пострадавшим от роста цен на электроэнергию, становится «политически сложно».

Даже человек из провоенного лагеря, бывший посол Италии в НАТО Стефано Стефанини, заявил на днях, что уровень государственного долга и дефицита бюджета в Италии не оставляет премьеру Мелони «иного выбора», кроме как замедлить темпы военных расходов.

Сама Мелони заняла довольно сбалансированную позицию. «Мы не можем говорить гражданам, что деньги есть только на оборону. Если в условиях кризиса мы не сможем дать ответы гражданам и бизнесу, мы рискуем тем, что в стране нечего будет защищать. Поэтому мы должны попытаться найти баланс»,— отметила она в конце мая, представляя новый план Рима в отношении программы Евросоюза «Действия в области безопасности для Европы» (SAFE).

Изначально Италия планировала использовать кредит ЕС в размере почти €15 млрд в рамках этого инструмента (он был создан для предоставления странам-членам финансовой поддержки с целью повысить их оборонную готовность), это помогло бы увеличить расходы на оборону с 2% до 2,5% ВВП к 2030 году.

Однако теперь Рим заявил, что намерен использовать лишь около трети от зарезервированной у ЕС суммы (от €4 млрд до €5 млрд) — ровно столько, чтобы профинансировать проекты, по которым уже были подписаны контракты.

Ранее же, в апреле, глава итальянского правительства выступила за то, чтобы Брюссель разрешил Риму использовать схему «Национальная оговорка об исключении» (NEC; она позволяет странам ЕС исключать часть расходов на оборону из расчетов ежегодного дефицита бюджета, чтобы разрешить дополнительные закупки вооружений без нарушения правил ЕС по дефициту) для исключения из расчета дефицита бюджета дополнительных расходов на энергоносители.

Пускаться в крайности Джорджа Мелони не стала и несколько раз дала понять, что отказываться полностью от всех обязательств по части военных расходов Рим не может и не будет. «Правда в том, что, если вы не знаете, как защитить себя, если вы просите кого-то другого гарантировать вашу безопасность, вы заплатите за это автономией, суверенитетом, способностью защищать свои национальные интересы. Расходы на оборону — это цена свободы, и я хочу, чтобы Италия была свободной нацией»,— сказала премьер 1 июня выступая перед одной из бизнес-федераций Италии.

Сейчас вопрос о том, стоит ли итальянским властям поумерить аппетиты в сфере расходов на оборону, встает еще и в электоральном контексте: в 2027 году страна пойдет на всеобщие выборы.

Еще полгода назад у Джорджи Мелони, чье правительство к сентябрю станет самым долгосрочным в истории республики, были весьма высокие шансы остаться у власти после выборов. Большую часть своего мандата ее правительство было довольно осмотрительно в финансовых тратах, справедливо рассчитывая, что в конце концов экономическая стабильность позволит властям снизить налоги и увеличить некоторые социальные расходы. Однако война в Иране и последовавшее ослабление экономики, как мировой, так национальной, поставили на этих планах крест.

На беду Мелони, этот непредвиденный экономический спад совпал по времени с мощным политическим ударом по ее позициям. Весной избиратели отвергли лоббируемый премьером и ее однопартийцами референдум по судебной реформе, что стало тревожным звонком для премьера и сильно окрылило до того момента полумертвые оппозиционные партии. С тех пор в стане оппозиции всерьез уверовали в то, что им вполне по зубам противостоять правым силам в 2027 году.

Отказ же от прежних обещаний повысить оборонные расходы, которые были даны скорее Дональду Трампу, нежели собственному народу, способен несколько поправить позиции правительства и лично премьера.

Неминуемая критика Мелони со стороны президента Трампа (достаточно вспомнить, как глава Белого дома разносил испанского премьера Педро Санчеса, с ходу отказавшегося выполнять целевые показатели НАТО) даже может сыграть ей на руку. Учитывая сильную неприязнь к Трампу в Италии (майский опрос Ipsos показал, что 77% итальянцев относятся к нему негативно), критика президентом США Джорджи Мелони за недостаточное финансирование обороны, вероятно, лишь укрепит ее позиции в итальянском общественном мнении и среди электората.

Наталия Портякова