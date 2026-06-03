Житель Тольятти подозревается во взломе аккаунтов пользователей маркетплейсов

УФСБ России по Самарской области выявило 30-летнего жителя Тольятти, причастного к незаконному использованию вредоносных программ для доступа к аккаунтам пользователей маркетплейсов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подозреваемый входил в хакерское сообщество и приобрел специализированное программное обеспечение из корыстных побуждений. Полученная информация о неограниченном числе учетных записей реализовывалась злоумышленником на теневых ресурсах в Интернете.

Следственным отделом УФСБ России по региону возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

В настоящее время проводятся комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств совершенного деяния.

Андрей Сазонов