В Нижнем Новгороде сорвали сроки постройки дома под расселение аварийного фонда

В Нижнем Новгороде прокуратура выявила нарушения при строительстве многоквартирного дома под расселение аварийного фонда по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По данным прокуратуры, застройщиком по проекту выступает компания «Высотспецстрой».

Установлено, что при реализации проекта нарушены сроки выполнения работ. Техническая готовность объекта составляет лишь 74%.

По мнению прокуратуры, отставание от сроков строительства привело к нарушению жилищных прав граждан, которых должны были расселить из аварийного жилья.

Прокуратура Нижнего Новгорода внесла представление руководству компании-застройщика.