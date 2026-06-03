В Подмосковье загорелся автосервис на площади 1,2 тыс. кв. м

В здании автосервиса в Ленинском городском округе Подмосковья произошел пожар. Возгорание удалось локализовать на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает «РИА Новости».

В тушении пожара участвуют 41 спасатель с применением 15 единиц техники. ЧП произошло в поселке Измайлово в километре от МКАД. Как писало издание MSK1, столб черного дыма было видно со стороны Видного. Причины возгорания не уточняются.