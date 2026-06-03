Гендиректора «Треста Магнитострой» признали банкротом

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск генерального директора ЗАО «Трест Магнитострой» Олега Лакницкого о признании себя банкротом. В отношении должника введена процедура реализации имущества, сообщает пресс-служба суда.

Иск о признании себя несостоятельным господин Лакницкий подал в конце апреля с задолженностью в размере 77,4 млн руб. Его обоснованность должны были рассмотреть на заседании 27 мая, но затем перенесли мероприятие на 3 июня. Тогда суд и принял решение удовлетворить иск гендиректора магнитогорской компании. Процедура реализации имущества введена до 3 декабря. Финансовым управляющим утвержден член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» Константин Быков.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в мае ООО «Гринфлайт» (Москва) подало заявление о вступлении в дело о банкротстве своего бывшего генерального директора Олега Лакницкого. Документ оставлен без движения до 22 июня.

Виталина Ярховска