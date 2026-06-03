Работу дружин в Астраханской области признали эффективной

Закон Астраханской области об участии граждан в охране общественного порядка признан эффективным по итогам парламентского контроля в 2025 году. В региональном реестре числятся 73 народные дружины, включая семь казачьих, сообщили в региональном парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Сокольского муниципального округа Фото: Администрация Сокольского муниципального округа

Дружины созданы во всех муниципальных образованиях. Согласно сайту регионального УМВД, две из них, в том числе казачья, работают в облцентре. По информации ведомства, народные дружины Астраханской области участвуют в совместных патрулях с ППС, помогают участковым и инспекторам ПДН в профилактической работе.

В 2025 году с участием дружинников проведено около 1,2 тыс. мероприятий: 600 по охране правопорядка в общественных местах, 313 — среди ранее судимых. Раскрыто 16 преступлений, пресечено более 2,4 тыс. административных правонарушений. В состав дружин принято 23 человека, отмечается на сайте полиции.

Для членов казачьих дружин с 1 января 2025 года установлена выплата 350 руб. за час дежурства. При причинении вреда здоровью дружинника предусмотрены пособия от 250 тыс. до 1 млн руб., уточнили в думе.

Муниципалитеты применяют собственные меры поощрения дружинников. В ряде сел Наримановского района дружинники освобождены от земельного налога, в Ахтубинском, Приволжском и Лиманском районах им положены денежные выплаты и компенсации. В Астрахани дружинников поощряют билетами на культурные мероприятия.

Нина Шевченко