В Башкирии будут отстреливать бобров вдоль железнодорожных путей

Министерство природопользования и экологии Башкирии приняло решение о «регулировании численности бобров вдоль железнодорожных путей», сообщает пресс-служба минэкологии.

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Отмечается, что в министерство обратилась Куйбышевская дирекция инфраструктуры (входит в РЖД). Железнодорожники сообщили, что искусственные сооружения в Туймазинском, Буздякском и Благоварском районах подтапливаются из-за перекрытия русел водопропускных труб плотинами, которые строят бобры.

Также на участке 1391 км животные роют норы в откосе полосы отвода, создавая отверстия под железнодорожным полотном. «Это создает угрозу безопасности движения поездов из-за возможного подмыва насыпи»,— отмечается в сообщении.

Охотинспектор минэкологии, представители РЖД и Ассоциации охотников и рыболовов в Благоварском районе провели совместную проверку, которая подтвердила, что в окрестностях села Каргалы бобры устроили жилища под насыпью, где уложены шпалы. «Их деятельность уже приводит к повреждению железнодорожных путей и создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан»,— считают в министерстве.

Майя Иванова